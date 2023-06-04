13 جريحاً من جرّاء قصف صاروخي روسي على "دنيبرو" الأوكرانية

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة نُشرت اليوم السبت، إن بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.