13 جريحاً من جرّاء قصف صاروخي روسي على "دنيبرو" الأوكرانية

أعلن حاكم منطقة دنيبرو الأوكرانية سيرهي ليساك، أن انفجاراً وقع بالقرب من المدينة الواقعة بوسط البلاد، السبت؛ ما ألحق أضراراً بمنزل من طابقيْن، وأصاب 13 شخصاً على الأقل وربما يُوجد آخرون تحت الأنقاض.
وكتب ليساك على تليغرام إن ثلاثة أطفال كانوا من بين الجرحى. وانتقلت أجهزة الطوارئ إلى مكان الحادث في إحدى المدن الواقعة شمال دنيبرو وسحبت رجلاً من تحت الأنقاض.
وذكرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي أن صاروخاً روسياً تسبّب في الانفجار، ولم يرد تأكيدٌ من المسؤولين العسكريين الأوكرانيين.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة نُشرت اليوم السبت، إن بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.
وصرّح زيلينسكي لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "نعتقد بقوة أننا سننجح".
وأضاف: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق. لأكون صادقاً، يمكن أن يسير بعدة طرق مختلفة تماماً، لكننا سنقوم بذلك، ونحن مستعدون".
غير أنه أضاف في المقابلة أن الهجوم المضاد ضدّ موسكو قد يستغرق بعض الوقت وسيكون "بتكلفة باهظة".