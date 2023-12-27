قصف جوي ومدفعي.. جيش الاحتلال يتوغّل في مخيمين بوسط غزة

وتمركزت عشرات الدبابات في المنطقة المحاذية للحدود، وتواصل إطلاق القذائف والنار في اتجاه أحياء المخيم المأهولة؛ ومنها: بدر، والنزهة، والزهراء، والبراق، والروضة، والصفا، في البريج وأجزاء من مخيّمي المغازي، والمنطقة الشرقية لشارع صلاح الدين في مخيم النصيرات، كما نسف جيشُ الاحتلال أكثرَ من 10 منازل بالمنطقة الوسطى.