مقتل 10 مدنيين و3 جنود و"تحييد" 88 مسلحاً.. "حوادث إرهابية" في مالي

أعلنت حكومة مالي مقتل عشرة مدنيين وثلاثة جنود و"تحييد" 88 مسلحاً في هجوم استهدف معسكراً السبت في البلاد، في إطار موجة عنف وصفتها بأنها "عودة لحوادث إرهابية غادرة".
وقالت الحكومة في بيان: إن الجهاديين المشتبه بهم هاجموا في وقت مبكر من صباح السبت منطقة مطار سيفاري في منطقة موبتي بوسط البلاد، عبر تفجير سيارات مفخخة، مما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين وجرح 61 آخرين.
ودمرت الانفجارات عدداً من المنازل في المنطقة المحيطة بالمطار التي تضم معسكراً للجيش المالي.
وقالت الحكومة في بيان: "بفضل التصميم الأسطوري للقوات المسلحة الشجاعة التي تعمل بوسائلها حصراً، هُزم المهاجمون وتم تحييد 28 إرهابياً".
وقال مسؤول محلي إن عسكريين سنغاليين عاملين في إطار "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما)، تدخلوا وتمكنوا من إبطاء تقدم الجهاديين.