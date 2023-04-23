مقتل 10 مدنيين و3 جنود و"تحييد" 88 مسلحاً.. "حوادث إرهابية" في مالي

وقالت الحكومة في بيان: إن الجهاديين المشتبه بهم هاجموا في وقت مبكر من صباح السبت منطقة مطار سيفاري في منطقة موبتي بوسط البلاد، عبر تفجير سيارات مفخخة، مما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين وجرح 61 آخرين.