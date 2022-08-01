ذخيرة وصواريخ هيمارس.. حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا

وفي التفاصيل، تشمل المساعدات في هذه الحزمة 75000 طلقة من عيار 155 ملم من ذخيرة المدفعية، إضافة لذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS).