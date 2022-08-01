ذخيرة وصواريخ هيمارس.. حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا
في حزمة مساعدات جديدة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الاثنين مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 550 مليون دولار؛ لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا، وفقًا لـ"العربية نت".
وفي التفاصيل، تشمل المساعدات في هذه الحزمة 75000 طلقة من عيار 155 ملم من ذخيرة المدفعية، إضافة لذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS).
والتزمت الولايات المتحدة بنحو 8.8 مليار دولار مساعدة أمنية لأوكرانيا في المجموع منذ بداية عهد إدارة بايدن، وخصصت منذ عام 2014م أكثر من 10 مليارات دولار مساعدة أمنية لأوكرانيا.
وأكد بيان البنتاغون أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات الأساسية لتلبية متطلبات ساحة المعركة المتطورة.
يُشار إلى أن هذه هي الحزمة الـ17 التي تقدمها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 22 يوليو الماضي مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار، تشمل خصوصًا أربع منظومات مدفعية جديدة عالية الدقة من طراز "هيمارس".
وفي الشهر الماضي أعلنت أمريكا تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة مليار دولار، تشمل أسلحة مدفعية ومنظومات دفاع ساحلية، بجانب ذخيرة مدفعية وأنظمة صواريخ متطورة، يحتاج إليها الأوكرانيون في عملياتهم الدفاعية في دونباس.
يُذكر أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية بلغ 7.3 مليار دولار.