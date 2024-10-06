إلغاء الرحلات الجوية في إيران وسط تزايد التوترات وإشارات لضربة إسرائيلية وشيكة

نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني، أنه تم إلغاء كافة الرحلات الجوية من المطارات الإيرانية اعتباراً من الساعة التاسعة مساء يوم الأحد وحتى السادسة من صباح يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، وذلك بسبب ما وصفته السلطات بـ"القيود التشغيلية".