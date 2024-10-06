إلغاء الرحلات الجوية في إيران وسط تزايد التوترات وإشارات لضربة إسرائيلية وشيكة

نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني، أنه تم إلغاء كافة الرحلات الجوية من المطارات الإيرانية اعتباراً من الساعة التاسعة مساء يوم الأحد وحتى السادسة من صباح يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، وذلك بسبب ما وصفته السلطات بـ"القيود التشغيلية".
وأوضح المتحدث أنه ينبغي على المسافرين التواصل مع شركات الطيران للحصول على مزيد من المعلومات، مؤكداً أنه لا داعي للقلق بشأن تكاليف التذاكر، حيث سيتم اتباع تعليمات منظمة الطيران المدني بخصوص تعديل الرحلات وإجراءات استرداد الأموال.
في غضون ذلك، أشارت تقارير نقلتها "سكاي نيوز" عن مسؤولين غربيين إلى أن ضربة عسكرية إسرائيلية على إيران باتت وشيكة، وربما تأتي كرد على إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخاً باليستياً نحو إسرائيل خلال الأسبوع الماضي.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين البلدين، حيث يترقب العالم بحذر ما إذا كانت الأوضاع قد تنزلق نحو مواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة.