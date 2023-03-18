عن قرار "الجنائية الدولية" باعتقال "بوتين".. "بايدن": جرائمه واضحة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب بوضوح جرائم حرب، وإن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقّه له ما يبرره"؛ بحسب ما أوردت "فرانس برس" اليوم "السبت".
وأضاف "بايدن": "أن المحكمة تقدّم نقطة قوية للغاية لاستدعاء الزعيم الروسي لأفعاله في الأمر بغزو أوكرانيا".
دعت المحكمة الجنائية، أمس، للقبض على "بوتين" للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال، ونقل أشخاص دون سند قانوني، من أوكرانيا إلى روسيا، منذ غزو موسكو لها في 24 فبراير "شباط" 2022.
والولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.