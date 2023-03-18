عن قرار "الجنائية الدولية" باعتقال "بوتين".. "بايدن": جرائمه واضحة

دعت المحكمة الجنائية، أمس، للقبض على "بوتين" للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال، ونقل أشخاص دون سند قانوني، من أوكرانيا إلى روسيا، منذ غزو موسكو لها في 24 فبراير "شباط" 2022.