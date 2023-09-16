"المنفي": كارثة فيضانات درنة أكبر من قدرات ليبيا

وأضاف "المنفي" في بيان: "إن ليبيا تحتاج لمؤسسات وهيئات موحدة تشرف على الأزمة وتتعاون مع الجهود الدولية، وانقسام المؤسسات يعرقل جهود الإنقاذ وفاعليته"، وفقاً لـ"فرانس برس".