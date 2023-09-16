"المنفي": كارثة فيضانات درنة أكبر من قدرات ليبيا

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم (السبت): "إن كارثة الفيضانات التي ضربت درنة شرق ليبيا أكبر من القدرات البشرية والمادية للبلاد".
وأضاف "المنفي" في بيان: "إن ليبيا تحتاج لمؤسسات وهيئات موحدة تشرف على الأزمة وتتعاون مع الجهود الدولية، وانقسام المؤسسات يعرقل جهود الإنقاذ وفاعليته"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضح أنه طلب من النائب العام الليبي فتح تحقيق عاجل في الكارثة.
ودعا "المنفي" إلى ضرورة مكافحة الفساد والوقوف بحزم في مواجهة أي استيلاء على المساعدات.
وطالب الحكومة بوضع تقديرات حقيقية ومفصلة لمخصصات المدن المنكوبة وفق خطة زمنية دقيقة.