الأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية شاملة في السودان

حذرت الأمم المتحدة، اليوم (الأحد) من أن "السودان على حافة حرب أهلية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة برمتها"، غداة غارة جوية على أمدرمان بضاحية غرب الخرطوم الكبرى، أسفرت عن 22 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "إن الحرب المستمرة بين القوات المسلحة دفعت السودان إلى حافة حرب أهلية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة بأكملها"، بحسب ما أفاد نائب المتحدث باسمه فرحان حق في بيان، أوردته "رويترز".
وكانت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أعلنت في بيان أمس قصف للطيران الحربي فجر السبت يودي بحياة 22 مواطناً ويخلف عدداً كبيراً من الجرحى بمنطقة دار السلام العامرية في أمدرمان.