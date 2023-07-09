الأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية شاملة في السودان

حذرت الأمم المتحدة، اليوم (الأحد) من أن "السودان على حافة حرب أهلية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة برمتها"، غداة غارة جوية على أمدرمان بضاحية غرب الخرطوم الكبرى، أسفرت عن 22 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى.