تعملان بالطاقة النووية.. ما قدرات حاملتَي الطائرات اللتين نشرتهما أمريكا لدعم "إسرائيل"؟

ويمكن للحاملة، التي تضم مفاعلًا نوويًا، استيعاب أكثر من 75 طائرة عسكرية مقاتلة، ومنها إف-18 سوبر هورنت وإي-2 هوك آي اللتين يمكن استخدامهما كنظام إنذار مبكر، كما تحمل ترسانة صواريخ من بينها الصاروخ إيفولفد سي سبارو، وهو صاروخ أرض جو متوسط المدى يستخدم للتصدي للطائرات ومنها المسيرة، وفقاً لـ"فرانس برس".