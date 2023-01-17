ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كنيسة في الكونغو الديمقراطية إلى 14 قتيلاً

وأضاف موالوشايي؛ أن من بين الجرحى شخصاً يشتبه في أنه مهاجم انتحاري تم نقله إلى بلدة قريبة لتلقي العلاج، معرباً عن أمله بأن يبقى على قيد الحياة "حتى يتمكّن من تزويدنا بالمعلومات التي نبحث عنها".