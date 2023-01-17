ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كنيسة في الكونغو الديمقراطية إلى 14 قتيلاً

ارتفع عدد قتلى التفجير الذي وقع في كنيسة شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى 14 قتيلاً، وفق متحدث باسم جيش الكونغو.
وانفجرت عبوة في كنيسة معمدانية في بلدة كاسيندى في إقليم شمال كيفو عند الحدود مع أوغندا.
وأشارت حكومة الكونغو الديمقراطية، الى أن جماعة "القوى الديمقراطية المتحالفة"، التي يزعم تنظيم داعش الإرهابي أنها أحد فروعه، تقف على ما يبدو وراء الهجوم.
ومساء الأحد أعلن تنظيم داعش الإرهابي تبنّيه الهجوم الذي ذكر أنه أوقع "نحو 20" قتيلاً، وفق مركز سايت لمراقبة الشبكات الإسلامية.
وقال أنطوني موالوشايي؛ المتحدث باسم الجيش الكونغولي، للصحافيين، إن 14 شخصاً قُتلوا في التفجير بينما أصيب 63، ما يرفع الحصيلة السابقة التي أحصت 10 قتلى و39 جريحاً.
وأضاف موالوشايي؛ أن من بين الجرحى شخصاً يشتبه في أنه مهاجم انتحاري تم نقله إلى بلدة قريبة لتلقي العلاج، معرباً عن أمله بأن يبقى على قيد الحياة "حتى يتمكّن من تزويدنا بالمعلومات التي نبحث عنها".
فيما تمّ اعتقال مواطن كيني في أعقاب الهجوم.