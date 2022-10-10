الأمم المتحدة تدعو الفصائل السياسية في العراق إلى إنهاء المأزق السياسي في البلاد

دعت الأمم المتحدة الفصائل السياسية في العراق إلى إنهاء المأزق السياسي في البلاد، محذرةً من أن الوقت "ينفد".
وما زال العراق، منذ الانتخابات غير الحاسمة التي جرت قبل عام، من دون حكومة، وكانت هناك احتجاجات حاشدة واشتباكات عنيفة في الشوارع بين الفصائل السياسية المتنافسة.
ويعاني العراق، غير القادر على تمرير ميزانية، من بطالة متفشية، وبنية تحتية متدهورة، وفساد مستشر.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق: إن الأزمة التي طال أمدها تؤدي إلى استمرار عدم الاستقرار، وتهدد سبل عيش الناس، وحثت البعثة على "الحوار دون شروط مسبقة".