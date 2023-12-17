"نزيف سكاني".. كم بلغ عدد اليهود المهاجرين من إسرائيل منذ حرب غزة؟

وتؤثر الهجرة العكسية على قطاعين رئيسيين في إسرائيل، أولهما نقص العمالة في القطاع الاقتصادي، والثاني متعلق بالقطاع العسكري الذي يعاني من رفض الالتحاق بالجيش، لأسباب مختلفة، فالحرب على غزة حرمت إسرائيل من استخدام اليد العاملة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والهجرة العكسية فاقمت أزمة الحاجة إلى عمالة في مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمات، ناهيك عن استدعاء الجيش الإسرائيلي 360 ألفًا من جنود الاحتياط من إجمالي 465 ألفًا، ما يستنزف العمالة ويضغط بشدة على مختلف القطاعات الاقتصادية كلما طالت الحرب أكثر، ما يجعل من الهجرة العكسية لليهود نزيفًا سكانيًا وكابوساً يؤرق إسرائيل.