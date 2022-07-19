بريطانيا تتلظّى بلهيب أعلى درجة حرارة في تاريخها

سجلت بريطانيا رقمًا قياسيًّا لأعلى درجة حرارة في تاريخها على الإطلاق، اليوم "الثلاثاء"، بقراءة بلغت 40.2 درجة مئوية؛ بحسب ما أعلن مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا.
وأغلقت المحكمة العليا في بريطانيا أبوابها أمام الزوار، بعد أنْ أجبرتها مشكلة في مكيف الهواء على نقل جلسات الاستماع عبر الإنترنت.
ويوصد المتحف البريطاني أبوابه في وقت مبكر بالإضافة إلى العديد من المؤسسات العامة، بما في ذلك المستشفيات التي لا تحتوي على تكييف؛ مما يعكس مدى الحرارة الشديدة غير العادية في البلاد، التي تشتهر بالمطر ودرجات الحرارة المعتدلة.
وأصدرت وكالة السلامة الصحية البريطانية، للمرة الأولى، إنذارًا من الدرجة الرابعة الأعلى، محذّرة من مخاطر الحر حتى على الشباب أو الأشخاص المتمتعين بصحة جيدة.
وكانت أعلى درجة حرارة سجلت سابقًا في بريطانيا هي 37.7 درجة مئوية عام 2019 في كامبريدج في جنوب شرق إنجلترا، وسجل اليوم الرقم القياسي في تشارلوود في إنجلترا.