بريطانيا تتلظّى بلهيب أعلى درجة حرارة في تاريخها

ويوصد المتحف البريطاني أبوابه في وقت مبكر بالإضافة إلى العديد من المؤسسات العامة، بما في ذلك المستشفيات التي لا تحتوي على تكييف؛ مما يعكس مدى الحرارة الشديدة غير العادية في البلاد، التي تشتهر بالمطر ودرجات الحرارة المعتدلة.