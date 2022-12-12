أعلن الكرملين، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يعقد مؤتمره الصحفي التقليدي في نهاية العام، وذلك وسط الانتكاسات العسكرية المتراكمة في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، في إفادة صحافية عبر الهاتف: "بحلول بداية العام الجديد لن يكون هناك مؤتمر صحافي للرئيس"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "إن بوتين يتحدّث إلى الصحافة في مناسبات أخرى، خصوصًا خلال رحلاته إلى الخارج".
وكان يتمّ تنظيم لقاء فلاديمير بوتين الكبير مع الصحافة كل عام منذ عام 2001، باستثناء الفترة بين عامي 2008 و2012، عندما كان رئيسًا للوزراء.