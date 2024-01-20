مصادر: أمريكا وبريطانيا تبحثان استهدافَ الإمدادات الإيرانية للحوثيين

نقلت "بلومبرغ" عن مصادر مطّلعة، اليوم "السبت"، أن "الولايات المتحدة وبريطانيا تبحثان تكثيفَ الحملة العسكرية ضدّ الحوثيّين في اليمن، اليمنية، لكن دون التسبب في حرب واسعة، من خلال التركيز على استهداف الإمدادات الإيرانية، وشنّ ضربات استباقية أكثر عدوانية".
وأوضحت المصادر أن "واشنطن ولندن تنظران في طرق أفضل لعرقلة جهود إيران الساعية لإعادة إمداد الحوثيين عن طريق البحر، لاسيما مع صعوبة قطع الطرق البرية".
من جانبه بيّن مسؤولٌ بريطاني أنّ "مسؤولي البلدين يدرسون أنواعًا مختلفة من العمليات العسكرية لعرقلة تدفّق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين".
واعتبرت "بلومبرغ" أنّ "هذه الاعتبارات تنبع من الاعتراف بأنّ سلسلة الضربات الأمريكية والبريطانية لم تردع الحوثيين حتى الآن، أو تقلّل من قدرتهم على استهداف السفن التجارية".