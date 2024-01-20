مصادر: أمريكا وبريطانيا تبحثان استهدافَ الإمدادات الإيرانية للحوثيين

نقلت "بلومبرغ" عن مصادر مطّلعة، اليوم "السبت"، أن "الولايات المتحدة وبريطانيا تبحثان تكثيفَ الحملة العسكرية ضدّ الحوثيّين في اليمن، اليمنية، لكن دون التسبب في حرب واسعة، من خلال التركيز على استهداف الإمدادات الإيرانية، وشنّ ضربات استباقية أكثر عدوانية".