"بلا رحمة".. "بيونج يانج": التجارب الصاروخية تدريبٌ على ضرب أهداف كورية وأمريكية

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، إن وابل التجارب الصاروخية الأخيرة كان بمنزلة تدريب على ضرب أهداف رئيسة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "بلا رحمة"، مثل القواعد الجوية وأنظمة قيادة العمليات، بمجموعة متنوعة من الصواريخ التي من المحتمل أن تكون قادرة على حمل أسلحة نووية.