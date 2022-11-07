"بلا رحمة".. "بيونج يانج": التجارب الصاروخية تدريبٌ على ضرب أهداف كورية وأمريكية

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، إن وابل التجارب الصاروخية الأخيرة كان بمنزلة تدريب على ضرب أهداف رئيسة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "بلا رحمة"، مثل القواعد الجوية وأنظمة قيادة العمليات، بمجموعة متنوعة من الصواريخ التي من المحتمل أن تكون قادرة على حمل أسلحة نووية.
ويعكس إعلان كوريا الشمالية تصميم الزعيم كيم جونغ أون؛ على عدم التراجع في مواجهة مساعي خصومه لتوسيع مناوراتهما العسكرية.
خبراء يرون أن كيم استخدم أيضاً المناورات الكورية الجنوبية - الأمريكية المشتركة كذريعة لتحديث ترسانته النووية وزيادة نفوذه في التعاملات المستقبلية مع واشنطن وسول.
والأسبوع الماضي، وفق "سكاي نيوز عربية،" أطلقت بيونج يانج عشرات الصواريخ وحلّقت طائرات حربية باتجاه البحر، احتجاجاً على المناورات الضخمة للقوات الجوية الأمريكية والكورية الجنوبية التي تعتبرها كوريا الشمالية بمنزلة تدريب على الغزو؛ ما أدى إلى تحذيرات الإخلاء في بعض المناطق الكورية الجنوبية واليابانية.
وردّ المسؤولون الأمريكيون والكوريون الجنوبيون بأنهم سيعزّزون مناوراتهما المشتركة وحذّروا كوريا الشمالية من أن استخدام الأسلحة النووية سيؤدي إلى نهاية نظام كيم.
وفي بيان نقلته وسائل إعلام رسمية، قال الجيش الكوري الشمالي: "العمليات العسكرية الأخيرة المماثلة التي قام بها الجيش الشعبي الكوري هي إجابة واضحة من كوريا الشمالية على أنه كلما استمرت التحركات العسكرية الاستفزازية للأعداء، واجههم الجيش الشعبي الكوري بشكلٍ أكثر شمولية وبلا رحمة".
وأضاف، أن اختبارات الأسلحة تضمنت صواريخ باليستية محمّلة برؤوس حربية متناثرة ورؤوس حربية تصل إلى تحت الأرض تهدف إلى شن ضربات ضد قواعد جوية للعدو.
وأشار البيان أيضاً إلى صواريخ أرض - جو مصممة "لإبادة" ما وصفها بطائرات العدو على ارتفاعات ومسافات مختلفة، وصواريخ كروز الإستراتيجية التي سقطت في المياه الدولية على بُعد نحو 80 كيلومتراً قبالة مدينة أولسان الساحلية في جنوب شرقي كوريا الجنوبية.