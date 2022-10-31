فرنسا تسعى إلى إتاحة طرق برية لمرور القمح الأوكراني

وقال "فيسنو": "نتطلع إلى معرفة ما إذا كان بالإمكان، في حالة عدم التمكن من المرور من خلال البحر الأسود، المرور بدلاً من ذلك من طرق برية.. خاصة من خلال دراسة الطرق البرية عبر رومانيا وبولندا"، وفقاً لـ"فرانس برس".