فرنسا تسعى إلى إتاحة طرق برية لمرور القمح الأوكراني

أعلن وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو، اليوم (الاثنين)، أن بلاده تسعى إلى إتاحة طرق برية عبر بولندا أو رومانيا لمرور الصادرات الغذائية من أوكرانيا كبديل لطريق البحر الأسود، في تعذر التصدير بعد الانسحاب الروسي من اتفاق الحبوب.
وقال "فيسنو": "نتطلع إلى معرفة ما إذا كان بالإمكان، في حالة عدم التمكن من المرور من خلال البحر الأسود، المرور بدلاً من ذلك من طرق برية.. خاصة من خلال دراسة الطرق البرية عبر رومانيا وبولندا"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف: "سنواصل العمل من أجل نظام لا يضعنا رهن رغبة وحسن نية، أو في هذه الحالة سوء نية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".