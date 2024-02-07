بعد ردود الفعل الغاضبة.. جيش الاحتلال يعلّق على صورة "الجندي والمحتجز" ويكشف مصيرهما

علّق جيش الاحتلال على صورة تظهر جندياً يستجوب فلسطينياً جالساً أمامه، مرتدياً فقط ملابسه الداخلية، بعد انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي بعدما نشرها الجندي نفسه، مثيرة ردود فعل غاضبة بسبب تعامل الاحتلال مع المحتجزين الفلسطينيين في قطاع غزة.