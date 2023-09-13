روسيا: تصريحات واشنطن حول إعلان الناتو كتلةً نووية "خطيرةٌ وتُفَاقم التصعيد"

وقالت "زاخاروفا" وفق وكالة "تاس": "نحن نعتبر التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة، التي تعلن فيها الناتو كتحالف نووي، خطيرة جدًّا. ونعتقد أن هذا التلاعب بالألفاظ لا يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر، ويساهم في تصعيد الوضع المتوتر بالفعل".