"شؤون الأسرى": الاحتلال اعتقل 8340 فلسطينيًّا في الضفة منذ 7 أكتوبر

وأشارت الهيئة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيًّا اليوم في الضفة الغربية، وتركزت الاعتقالات في مخيم نور شمس بطولكرم والقدس ورام الله وجنين ونابلس، وترافق مع حملة الاعتقالات عملياتُ تخريب واسعة لممتلكات الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها، كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرمان الأسرى من حقوقهم الإنسانية، ورفض الإفصاح عن عدد الأسرى الذين اعتقلتهم من قطاع غزة خلال العدوان المستمر لليوم 197 على التوالي.