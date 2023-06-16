السودان.. إدانة أمريكية لعمليات قتل وعنف جنسي منسوبة لقوات الدعم السريع في غرب دارفور

وأضاف: "بينما تُعزى الفظائع التي تجري في دارفور إلى قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها بشكلٍ أساسي، إلا أن كلا الطرفين يتحمّلان المسؤولية عن الانتهاكات. ففي دارفور، أخفقت القوات المسلحة السودانية في حماية المدنيين وأذكت الصراع، كما تفيد الأنباء من خلال التشجيع على تعبئة القبائل".