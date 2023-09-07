قلق بسبب عمره... ثلثا الديمقراطيين يعتقدون أن بايدن لا يجب أن يُرشح لولاية ثانية

ويشير الاستطلاع إلى زيادة الآراء السلبية حول بايدن بين أعضاء حزبه، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قلق الناخبين بشأن عمره البالغ 80 عامًا وقدرته على التعامل مع متطلبات الرئاسة.