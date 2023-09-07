قلق بسبب عمره... ثلثا الديمقراطيين يعتقدون أن بايدن لا يجب أن يُرشح لولاية ثانية

كشف استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن ثلثي الناخبين ذوي الميول الديمقراطية يرون أن الرئيس جو بايدن لا يجب أن يرشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويشير الاستطلاع إلى زيادة الآراء السلبية حول بايدن بين أعضاء حزبه، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قلق الناخبين بشأن عمره البالغ 80 عامًا وقدرته على التعامل مع متطلبات الرئاسة.
وعندما سئل الناخبون الديمقراطيون والمستقلون ذوو الميول الديموقراطية عن الشخص الذي يجب أن يرشحه الحزب كمرشح للانتخابات الرئاسية في عام 2024، اختار فقط 33% بايدن، بينما صرح 67% يفضلون ترشيح شخص آخر ليكون المرشح الرئاسي للحزب.
ويعكس الاستطلاع الذي أجرته شركة "SSRS" الأمريكية، الانتقادات المتزايدة لبايدن داخل الحزب الديمقراطي والمخاوف بشأن قدرته الصحية والعقلية في ظل تقدمه في السن، حيث قال 56% من الناخبين الديموقراطيين إنهم قلقون للغاية من عمر الرئيس الأمريكي وتأثيره سلباً على مستواه البدني والعقلي.