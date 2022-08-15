"ترامب" يزعم أن الوثائق المضبوطة بمنزله أزيلت عنها السرية

وكان قد داهمت عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، في الثامن من أغسطس الجاري، منزل "ترامب" في منطقة "بالم بيتش"؛ بحثًا عن وثائق مدرجة في خانة السرية، قيل إن "ترامب" أخذها معه من العاصمة واشنطن، ولم يتجاوب مع عدة طلبات متكررة من أجل إعادتها.