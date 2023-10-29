جيش الاحتلال يوسع عملياته البرية في غزة .. وقتال مباشر مع كتائب القسام شمال القطاع

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها يخوضون "اشتباكات عنيفة" مع جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في شمال غربي قطاع غزة.
وتفصيلاً، قالت الكتائب في بيان إن مقاتليها يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غربي غزة.
وكانت كتائب القسام قد أكدت في بيان سابق أن مقاتليها "يؤكدون استهداف دبابتين للقوات المتوغلة شمال غربي غزة واشتعال النيران فيهما".
وأتى إعلان كتائب القسام عن المواجهات بعد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي الأحد زيادة عدد قواته التي تقاتل داخل قطاع غزة، وفقًا للعربية نت.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري خلال إحاطة تلفزيونية "قمنا خلال الليل (السبت الأحد) بزيادة دخول قوات (الجيش الإسرائيلي) إلى غزة، وانضمت إلى القوات التي تقاتل هناك".
في الوقت ذاته، تواصل إسرائيل القصف الجوي والمدفعي المكثّف على قطاع غزة، مستهدفة مستشفى القدس ومحيطه.
ومن جهة أخرى، أكد مدير مستشفى القدس بشار مراد، اليوم الأحد، أن إدارة المستشفى تلقت عدة اتصالات وتهديدات بإخلاء المستشفى باعتبارها منطقة حرب وعمليات عسكرية، مشددًا على أن عملية الإخلاء مستحيلة لعدم وجود مكان لاستيعاب الجرحى.
وأضاف مراد في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي: "طُلب منا إخلاء هذا العدد الكبير من النازحين البالغ أكثر من 14 ألفًا و80 مصابًا، عشرة منهم بقسم العناية المركزة، إضافة إلى 120 من الكوادر الطبية والفنيين".
وتابع: "تواصلنا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان حماية المستشفى حسب اتفاقيات جنيف الرابعة، التي تنص على تحييد المدنيين في الحروب وعدم استهداف المنشآت الصحية".
ونفذت قوات الاحتلال عدة توغلات برية محدودة النطاق داخل القطاع. ويعد التوغل الجاري الأطول منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة على إسرائيل.
وقُتل أكثر من 8000 شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس، فيما قتل 1400 شخص في إسرائيل سقطوا في اليوم الأول من هجوم حركة حماس، حسب السلطات الإسرائيلية التي أفادت بأن مقاتلي الحركة احتجزوا أيضًا نحو 230 شخصًا رهائن.
وشهد اليوم الأحد المزيد من التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة يشهده قطاع غزة، وسط تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع، فيما استمرت معاناة أهل غزة بسبب ويلات الحرب التي قتلت وأصابت الآلاف وتركت مئات الآلاف مشردين بلا مأوى.
وتجددت الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في غزة اليوم، وشملت محيط مستشفى القدس.
وفي السياق، قال اتحاد الصليب والهلال إن إسرائيل تصر على إخلاء مستشفى القدس في غزة، مشيرًا إلى أن المستشفى يضم أكثر من 12 ألف نازح.
وقبلها، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تلقى تهديدات شديدة اللهجة بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس، تمهيدًا لقصفه. وجاء في بيان الجمعية على "فيسبوك": "منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدت إلى تدميره بالكامل".
يُذكر أن إسرائيل أنذرت عدة مرات بقصف مستشفى القدس في منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم إن التقارير التي ذكرت أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور "مثيرة للقلق البالغ". وكتب غيبريسوس على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نشدد على أن من المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر".
وأعلنت وزارة الداخلية في غزة التابعة لحماس اليوم الأحد سقوط قتلى وجرحى في استهداف القوات الإسرائيلية لحافلة تقل مواطنين جنوب القطاع. وقالت الوزارة في بيان إن الاستهداف الإسرائيلي وقع بشارع جنوب مدينة غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة المنهك من حصار مستمر منذ 22 يومًا، فيما ارتفعت أعداد ضحايا العمليات الإسرائيلية إلى أكثر من ثمانية آلاف و20 ألف مصاب.
وفي السياق، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية جديدة، وذكر مراسل العربية أن صاروخًا سقط في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية مقتل 20 مسلحًا من حماس خرجوا من نفق شمال غزة محاولين تنفيذ هجوم.
وزاد الجيش الإسرائيلي عدد قواته التي تقاتل داخل قطاع غزة، على ما أعلن المتحدث العسكري، الأحد، مع تصعيد إسرائيل الحرب مع حركة حماس.
وقال الجنرال دانيال هاغاري "قمنا خلال الليل (السبت الأحد) بزيادة دخول قوات (الجيش الإسرائيلي) إلى غزة وانضمت إلى القوات التي تقاتل هناك"، مضيفًا "نزيد تدريجيًا العمليات البرية ومدى انتشار قواتنا في قطاع غزة".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، أن عدد الرهائن المحتجزين في قطاع غزة يبلغ ما لا يقل عن 230 شخصًا.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بإصابة ضابط وجندي إسرائيليين في اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين شمالي غزة، وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم 450 هدفًا تابعًا لحماس في غزة خلال الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى استهداف نقاط مراقبة ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات في غزة، فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات إضافية دخلت إلى قطاع غزة في إطار توسيع العملية البرية التي تشنها إسرائيل على غزة.
وفيما دوّت صفارات إنذار في بلدات غلاف غزة، بحسب الإعلام الإسرائيلي، أفاد مراسل قناة "العربية" و"الحدث" بوجود دمار كبير في محيط مجمع الشفاء الطبي من جراء الغارات الإسرائيلية، مضيفًا أن الغارات استهدفت منازل في جباليا ومخيم النصيرات بقطاع غزة، إضافة إلى قصف مدفعي إسرائيلي مستمر على شرق خان يونس وشرق رفح.
وتزامنًا، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة بتلقيه نداءات استغاثة كثيرة بعد عودة الاتصالات للقطاع، ووصفت الهيئة الإغاثية الوضع الميداني بأنه يزداد صعوبة، مشيرة إلى نفاد مخزون الوقود لدى خدمة الإسعاف بشكل كامل.
وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن حجم المساعدات الحالي ضعيف للغاية ويغطي 3 % فقط من احتياجات القطاع الطبي.
بدأت خدمة الإنترنت تعود تدريجيًا إلى قطاع غزة بعد أن انقطعت، الجمعة، خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرات الأشخاص قتلوا، وأُصيب مئات في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة فجر اليوم الأحد.
وذكرت الوكالة أن هناك العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض. يأتي هذا بينما تواصل الطائرات الإسرائيلية شن حملة قصف عنيف على مناطق مختلفة من قطاع غزة لليلة الثانية على التوالي.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 56 مجزرة في غزة راح ضحيتها 302 قتيل في الساعات الأخيرة. كما أعلن ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 8005 أشخاص، بينهم 3342 طفلاً، منذ 7 أكتوبر. وأضاف: "تلقينا بلاغات بوجود 1870 شخصًا تحت الأنقاض بالقطاع منهم 1020 طفلاً".
وتحدثت الصحة الفلسطينية عن مقتل 116 من الكوادر الطبية وتدمير 25 سيارة إسعاف في غزة حتى الآن.
وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة بارتفاع عدد ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى أكثر من 20 ألف جريح.
على الرغم من أن قطاع غزة عاش خلال الساعات الماضية على وقع قصف هو الأعنف منذ بدء الحرب الإسرائيلية عليه في السابع من أكتوبر، فإن قطع الاتصالات والإنترنت كان فجّر غضبًا عارمًا وسط تحذيرات دولية من مخاطر هذه الخطوة.
وأمام هذا التنديد، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، اليوم الأحد، بأن هناك عودة تدريجية للاتصالات الهاتفية وخدمة الإنترنت إلى قطاع غزة. وأضاف أنه بات بوسع المشتركين الآن إجراء اتصالات واستقبال رسائل على الهواتف المحمولة، وإن أشار إلى ضعف في الخدمة.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بعودة الاتصالات فعلاً دون تقديم أي تفاصيل عن الموضوع.
في هذا السياق، أوضح مستشار "العربية" للشؤون الأمريكية وليد فارس، في مداخلة مع "العربية" و"الحدث"، أن لهذه العودة تفسيرين، الأول أن إسرائيل قطعت الاتصالات حتى تؤمن توغلها البري لا أكثر، في إشارة منه إلى أن تل أبيب أرادت التشويش على حركة حماس لتأمين توغلها في القطاع خلال الساعات الماضية، وبمجرد انتهاء العملية أعادت الأمور لطبيعتها.
والتفسير الثاني، أن حركة حماس استعملت شبكة احتياطية تمتلكها ولا أحد يعلم عن تفاصيلها شيئًا، مؤكدًا أن الموضوع بحاجة إلى بيانات رسمية لتوضيح ما جرى.