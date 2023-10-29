جيش الاحتلال يوسع عملياته البرية في غزة .. وقتال مباشر مع كتائب القسام شمال القطاع

في هذا السياق، أوضح مستشار "العربية" للشؤون الأمريكية وليد فارس، في مداخلة مع "العربية" و"الحدث"، أن لهذه العودة تفسيرين، الأول أن إسرائيل قطعت الاتصالات حتى تؤمن توغلها البري لا أكثر، في إشارة منه إلى أن تل أبيب أرادت التشويش على حركة حماس لتأمين توغلها في القطاع خلال الساعات الماضية، وبمجرد انتهاء العملية أعادت الأمور لطبيعتها.