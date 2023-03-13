أردوغان: إمكانات الدولة والشعب مكرّسة لإعمار منطقة الزلزال

ووعد الرئيس التركي -في كلمة بمركز إدارة كارثة الزلزال في قضاء صمنداغي بولاية هاتاي جنوبي تركيا- بالانتهاء من بناء 244 ألف وحدة سكنية و75 ألف بيت ريفي خلال عامٍ واحدٍ في منطقة الزلزال.