صراع الانتخابات النصفية.. "بايدن" و"أوباما" و"ترامب" يعبئون المصوتين في بنسلفانيا

قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الأمريكية النصفية، يسارع الديموقراطيون والجمهوريون لتعبئة الناخبين، وذهبوا إلى حدّ دعوة الرئيسين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما، إضافة إلى الرئيس الحالي جو بايدن، إلى الولاية الرئيسية نفسها.
وسيطلّ الرؤساء الثلاثة في تجمّعات انتخابية متداخلة، اليوم "السبت"، في بنسلفانيا، قبل عملية اقتراع حاسمة ستضع أسس الانتخابات الرئاسية عام 2024.
وكلّ الأضواء متّجهة نحو هذه الولاية؛ حيث يتنافس الجرّاح المليونير محمد أوز، الذي يحظى بدعم "ترامب"، ورئيس البلدية السابق جون فيترمان الأصلع ضخم البنية، على مقعد من بين أكثر المقاعد المتنازع عليها في مجلس الشيوخ؛ إذ من المحتمل جدًّا أن يعتمد توازن القوى في المجلس على هذا المقعد بالذات.
ودُعي الأمريكيون لتجديد كامل مقاعد مجلس النواب خلال انتخابات منتصف الولاية المقررة في الثامن من نوفمبر "تشرين الثاني"، وهناك سلسلة مناصب على المحك لنواب منتخبين محليًّا يقررون سياسة ولايتهم بشأن الإجهاض والقوانين البيئية.