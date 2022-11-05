صراع الانتخابات النصفية.. "بايدن" و"أوباما" و"ترامب" يعبئون المصوتين في بنسلفانيا

وكلّ الأضواء متّجهة نحو هذه الولاية؛ حيث يتنافس الجرّاح المليونير محمد أوز، الذي يحظى بدعم "ترامب"، ورئيس البلدية السابق جون فيترمان الأصلع ضخم البنية، على مقعد من بين أكثر المقاعد المتنازع عليها في مجلس الشيوخ؛ إذ من المحتمل جدًّا أن يعتمد توازن القوى في المجلس على هذا المقعد بالذات.