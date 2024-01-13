اليوم الـ 99 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى والاحتلال يواصل قصف غزة

وهذه هي المرة السابعة على الأقل، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل مع قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، علماً بأن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال من جرّاء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية، ونقص الوقود بسبب الحصار، أدّى إلى انقطاعاتٍ متكررة وضغطٍ على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.