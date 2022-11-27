آلاف الأكراد يتظاهرون ضد الهجمات التركية

تظاهر آلاف الأكراد، اليوم "الأحد"، في مدينة القامشلي؛ تنديدًا بالهجمات الجوية التركية، وتهديدات أنقرة بشن عملية برية جديدة ضد مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال وشمال شرق سوريا.
ورفع المتظاهرون صور قتلى سقطوا جراء الضربات التركية، ومرددين هتافات: "تعيش مقاومة روج أفا"؛ أي غرب كردستان؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وحمل المتظاهرون صورًا للزعيم الكردي عبد الله أوجلان، المسجون في تركيا، ولافتة كتب عليها أن: "التعاون مع الدولة التركية هو عداء لكل الشعوب".
وأطلقت تركيا في 20 نوفمبر "تشرين الثاني" الجاري، سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في العراق، ولقوات سوريا الديمقراطية، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، في هجوم جاء ردًّا على اعتداء اسطنبول الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص، ونفى الطرفان الكرديان أي دور لهما فيه.