آلاف الأكراد يتظاهرون ضد الهجمات التركية

وأطلقت تركيا في 20 نوفمبر "تشرين الثاني" الجاري، سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في العراق، ولقوات سوريا الديمقراطية، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، في هجوم جاء ردًّا على اعتداء اسطنبول الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص، ونفى الطرفان الكرديان أي دور لهما فيه.