أوزبكستان.. النتائج الأولية تعلن فوز "ميرضيائيف" بالانتخابات الرئاسية المبكرة بنسبة 87%

كشفت النتائج الأولية للجنة المركزية للانتخابات في أوزبكستان عن فوز الرئيس شوكت ميرضيائيف في الانتخابات الرئاسية المبكرة بنسبة 87.05٪ من الأصوات.
وبلغت نسبة إقبال الناخبين على التصويت 79.8%؛ حيث خاض السباق الانتخابي 4 مرشحين هم: الرئيس الحالي شوكت ميرضيائيف عن الحزب "الديمقراطي الليبرالي"، وأولوغبك عنايتوف عن حزب "الشعب الديمقراطي"، وراباخان محمودوفا عن حزب "العدالة الديمقراطية"، وعبدشكر حمزايوف عن حزب "البيئة الأوزبكي".
وتعتبر هذه الانتخابات وفق "روسيا اليوم" هي الأولى من نوعها منذ تعديل الدستور وتمديد ولاية رئيس البلاد من 5 إلى 7 سنوات.