أوزبكستان.. النتائج الأولية تعلن فوز "ميرضيائيف" بالانتخابات الرئاسية المبكرة بنسبة 87%

وبلغت نسبة إقبال الناخبين على التصويت 79.8%؛ حيث خاض السباق الانتخابي 4 مرشحين هم: الرئيس الحالي شوكت ميرضيائيف عن الحزب "الديمقراطي الليبرالي"، وأولوغبك عنايتوف عن حزب "الشعب الديمقراطي"، وراباخان محمودوفا عن حزب "العدالة الديمقراطية"، وعبدشكر حمزايوف عن حزب "البيئة الأوزبكي".