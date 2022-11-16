انفجار بولندا والصاروخ الأوكراني.. بايدن يحسمها: روسيا بريئة

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن المعلومات الأولية تدحض فرضية أن يكون الصاروخ الذي سقط في بولندا، قد انطلق من روسيا؛ بينما ذكر الرئيس البولندي أنه "لا يوجد دليل على هوية مُطلِق الصواريخ"؛ مشيرًا إلى أن "الصاروخ على الأرجح روسي الصنع".