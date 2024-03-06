الاتحاد الأوروبي يعمل على إنشاء ممرّ إنساني من قبرص لدعم سكان غزة

أفاد المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، اليوم "الأربعاء"، بأنها تعتزم السفر إلى قبرص في وقت لاحق من الأسبوع الجاري؛ حيث يعمل الاتحاد على إنشاء ممرّ إنساني محتمل لدعم السكان في قطاع غزة عبر الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.