العالم
الاتحاد الأوروبي يعمل على إنشاء ممرّ إنساني من قبرص لدعم سكان غزة
"دير لاين" تسافر إلى الجزيرة للتباحث بشأنه
أفاد المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، اليوم "الأربعاء"، بأنها تعتزم السفر إلى قبرص في وقت لاحق من الأسبوع الجاري؛ حيث يعمل الاتحاد على إنشاء ممرّ إنساني محتمل لدعم السكان في قطاع غزة عبر الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.
وقال المتحدث خلال مؤتمر صحافي: "تتركز جهودنا على التأكد من قدرتنا على تقديم المساعدة للفلسطينيين"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "نأمل جميعًا في إنشاء هذا الممر قريبًا جدًّا".