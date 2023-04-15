مقامرة وسيناريو مكرر.. "بايدن" يعلن خوض سباق الرئاسة من نافذة الـ80 عامًا!

ويقول "بايدن" منذ فترة طويلة إنه يعتزم الترشح لانتخابه مرة أخرى؛ لكن عدم وجود إعلان رسمي أقلق مؤيديه في بعض الأحيان؛ كونهم غير متأكدين مما إذا كان الديمقراطي البالغ من العمر 80 عامًا -وهو أحد أكبر القادة سنًّا في العالم- يمكن أن يواصل لفترة ولاية أخرى لأربعة سنوات.