إثيوبيا تُحبط هجومًا لجماعة الشباب الإرهابية قرب الحدود مع الصومال

أعلنت إثيوبيا أنها أحبطت هجومًا لجماعة الشباب الإرهابية على بلدة تقع عند الحدود مع الصومال.
وجاء في تغريدة أطلقتها وزارة الخارجية الإثيوبية، أن الجيش الإثيوبي "أوقف المهاجمين خلال تقدمهم قبل أن يتمكنوا من أن يعيثوا فسادًا".
وتبعد بلدة دولو الإثيوبية، أقل من ثلاثة كيلومترات عن بلدة صومالية تحمل الاسم نفسه.
وجاء في بيان الوزارة أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية "حيّدت مفجريْن انتحارييْن، ودمرت أسلحة كانت المجموعة الإرهابية بصدد استخدامها".
وأعلنت الجماعة -عبر قنوات التواصل التابعة لها- أنها نفّذت تفجيرين انتحاريين في قاعدة عسكرية إثيوبية على الجانب الصومالي من الحدود؛ وفق موقع "سايت إنتلجينس غروب".
وبحسب الجماعة فقد استهدف الهجوم الأول "مقر القيادة العسكرية المحلية"، أما الهجوم الثاني فاستهدف مخزنًا للأسلحة والذخائر.
وشدد "الشباب" على أن "العمليتين أسفرتا عن عدد كبير من القتلى والجرحى".