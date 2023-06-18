الصين تستنكر اجتماع وزير شؤون الأمن البريطاني مع وزيرة تايوانية

استنكرت السفارة الصينية في لندن، اليوم "الأحد"، اجتماعًا عُقد الأسبوع الماضي بين وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن توم توجندهات، ووزيرة الشؤون الرقمية التايوانية، قائلة: إن ذلك ينتهك العلاقات الدولية.