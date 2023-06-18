الصين تستنكر اجتماع وزير شؤون الأمن البريطاني مع وزيرة تايوانية

استنكرت السفارة الصينية في لندن، اليوم "الأحد"، اجتماعًا عُقد الأسبوع الماضي بين وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن توم توجندهات، ووزيرة الشؤون الرقمية التايوانية، قائلة: إن ذلك ينتهك العلاقات الدولية.
واعتبر متحدث باسم السفارة الصينية في لندن، في بيان، أن "هذه الخطوة تنتهك بشكل خطير مبدأ صين-واحدة، والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وقال المتحدث: "تبعث بإشارة خاطئة جدًّا للقوى الانفصالية من أجل "استقلال تايوان"، وتتدخّل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين. الصين تستنكر ذلك بشدة وتعارضه بشدة".