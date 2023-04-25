الجيش السوداني يتهم "الدعم السريع" باحتلال سفارة دولة خليجية بالخرطوم

أعلن الجيش السوداني في بيان الثلاثاء، أن قوات الدعم السريع "احتلت سفارة" دولة عربية؛ كاشفًا عن وقوع تعديات على عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخرطوم.
وقالت قيادة الجيش في بيان: استمرت خروقات الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية أمريكية لمدة 3 أيام، وتلقينا بلاغًا من سفارة سلطنة عمان باحتلال المتمردين لمقر السفارة بالكامل وسرقة عربة تتبع للبعثة.
من جهة أخرى، أشار البيان إلى "إطلاق الأعيرة النارية على السفارة الهندية بمنطقة العمارات شارع 1، إلى جانب بلاغات متعددة من سفارات كوريا، سويسرا، روسيا، إثيوبيا، اليمن، سوريا، المغرب، إسبانيا، بتمركزات لقوات المليشيا المتمردة بالقرب من مقرات هذه البعثات، وتهشيم كاميرات المراقبة الخارجية".
وأضاف: "السفير الكوري طلب إخلاءً جويًّا لأفراد جاليته بسبب هجوم المتمردين على منزله، وتحطيم كرفانات الحماية خارج مقرات البعثات".
وكانت القوات المسلحة السودانية بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، قد وافقت اليوم على هدنة لمدة 72 ساعة، بعد قتال دام مستمر منذ 15 أبريل الجاري، وسط تبادل يومي للاتهامات بين الطرفين.