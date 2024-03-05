الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يتعمّد استهداف الساعين للحصول على المساعدات لخلق فوضى

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: إن "استهداف جيش الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين وإطلاق الرصاص الحي عليهم عند وصولهم إلى دوار الكويت للحصول على الطحين والمساعدات الغذائية، هو إمعان في تعزيز المجاعة، وتكريس الحصار، وعدم الرغبة في إنهاء هذه الكارثة الإنسانية".