زيلينسكي يصف قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي بـ"غير الجدّي"

قالت وزارة الدفاع البريطانية، يوم السبت، إن روسيا تخطّط على الأرجح لتطويق بلدة باخموت في إقليم دونيتسك بالتقدم إلى الشمال والجنوب.
وأضافت الوزارة، في تحديثٍ يومي لمعلومات المخابرات، أن الاستيلاء على المدينة سيكون له أثرٌ محدودٌ على العمليات، لكن من المحتمل أن يسمح لروسيا بتهديد كراماتورسك وسلوفيانسك.
وقالت الوزارة في التحديث المنشور على تويتر "هناك احتمالٌ واقعي بأن الاستيلاء على باخموت أصبح في الأساس هدفاً سياسياً رمزياً لروسيا".
وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي؛ قد قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة "تليغراف"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ قد يستغل محادثات السلام مع الجنود الروس في أوكرانيا لإعادة تجهيز قواته قبل شن هجومٍ آخر.
وذكرت الصحيفة أن كليفرلي؛ كشف عن مخاوف من أن بوتين قد يتظاهر بالمشاركة في مفاوضات، بينما يقوم بالفعل بتدريب مزيدٍ من القوات وإرسال مزيدٍ من الذخيرة.
ونقلت "تليغراف" عن كليفرلي؛ قوله إن ثمة احتمالاً "أن يستغل بوتين فحسب وقف إطلاق النار لتدريب مزيدٍ من القوات وإنتاج مزيدٍ من الذخيرة وإعادة تجهيز وتسليح قواته المسلحة بعد الأضرار التي لحقت بها".
واتهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن؛ يوم السبت، روسيا "بالوحشية المتعمّدة" في حربها في أوكرانيا، قائلاً إن موسكو تستهدف المدنيين عمداً.
وأضاف أوستن؛ خلال منتدى ريجان للدفاع الوطني في سيمي فالي بكاليفورنيا "بوحشية متعمّدة، تضع روسيا المدنيين والأهداف المدنية في مرمى نيرانها".
وأضاف "الهجمات الروسية خلّفت قتلى من الأطفال ودمّرت مدارس وحطمت مستشفيات".