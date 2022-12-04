زيلينسكي يصف قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي بـ"غير الجدّي"

وأضافت الوزارة، في تحديثٍ يومي لمعلومات المخابرات، أن الاستيلاء على المدينة سيكون له أثرٌ محدودٌ على العمليات، لكن من المحتمل أن يسمح لروسيا بتهديد كراماتورسك وسلوفيانسك.