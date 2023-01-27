"بي بي سي نيوز عربي" تتوقف عن البث

وحققت الخدمة العالمية بالفعل مستويات قياسية من النمو على المنصات الرقمية، إذ تصل إلى 148 مليون شخص في المتوسط أسبوعيًا، وزادت الحصة الرقمية من الوصول إلى لغات الخدمة العالمية بأكثر من الضعف، لترتفع من 18 في المائة إلى 43 في المائة منذ عام 2018.