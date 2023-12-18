اليوم الـ 73 للعدوان على غزة.. عشرات الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، جواً وبراً وبحراً، منذ 73 يوماً، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.