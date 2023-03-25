وسط تهديدات قانونية واتهامات جنائية.. ترامب ينظّم أول تجمّع انتخابي

وفيما وصفه بأنه أول تجمع انتخابي كبير له من أجل السباق للرئاسة في عام 2024؛ دعا ترامب أنصاره إلى التجمع في مطار بمدينة واكو في تكساس وتشجيعه، بينما يحاول نيل ترشيح الحزب الجمهوري.

وتحتفل مدينة واكو بالذكرى الثلاثين لمداهمة قام بها عملاء اتحاديون على طائفة الفرع الداوُدي الدينية هناك، وأسفرت عن مقتل 86 شخصًا، من بينهم 4 أفراد من جهات إنفاذ القانون.