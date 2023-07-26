استطلاعان: تآكل شعبية "نتنياهو" بسبب "التعديلات القضائية"

أظهر استطلاعان للرأي، نشرت نتائجهما، اليوم (الأربعاء) أن نسبة التأييد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجعت؛ بسبب تعديل قضائي دفع به ائتلافه اليميني المتطرف، مما عمق أزمة هزت إسرائيل وتسربت إلى داخل الجيش وأضرت بالاقتصاد وأثارت استياء واشنطن.
وأفاد الاستطلاعان اللذان نشرتهما محطتان إخباريتان رئيسيتان في إسرائيل، بأنه إذا خاض "نتنياهو" انتخابات الآن، فسيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، وفقاً لـ"رويترز".
وأقر الائتلاف، المكون من أحزاب قومية ودينية بعد انتخابات جرت في نوفمبر، تشريعاً الاثنين الماضي، يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا رغم احتجاجات حاشدة في الشوارع واعتراضات شرسة من المعارضة واستنكار الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل.