استطلاعان: تآكل شعبية "نتنياهو" بسبب "التعديلات القضائية"

وأفاد الاستطلاعان اللذان نشرتهما محطتان إخباريتان رئيسيتان في إسرائيل، بأنه إذا خاض "نتنياهو" انتخابات الآن، فسيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، وفقاً لـ"رويترز".