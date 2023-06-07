"بوكو حرام" يخطفون 30 راعياً في نيجيريا ويطلبون فدية

خطف مسلّحون من جماعة بوكو حرام الإرهابية، 30 راعياً من ثلاث قرى في شمال شرق نيجيريا وطلبوا فدية مالية للإفراج عنهم، بحسب ما أعلن مسؤولٌ محلّي وشهود عيان الثلاثاء.