"بوكو حرام" يخطفون 30 راعياً في نيجيريا ويطلبون فدية

خطف مسلّحون من جماعة بوكو حرام الإرهابية، 30 راعياً من ثلاث قرى في شمال شرق نيجيريا وطلبوا فدية مالية للإفراج عنهم، بحسب ما أعلن مسؤولٌ محلّي وشهود عيان الثلاثاء.
وقال لوكالة فرانس برس "لابو ساني" وهو صياد يقيم قرب القرى الثلاث الواقعة على ضفاف بحيرة تشاد، إنّ "متمرّدي بوكو حرام اختاروا رعاة من القرى واختطفوا 30 رجلاً وامرأة".
وأضاف "لقد تركوا رسالة تطالب عائلات الرهائن بدفع 20 مليون نيرا (نحو 40 ألف يورو)".
وأكّد لـ "فرانس برس" صيّاد آخر يُدعى سلاو أرزيكا، اختطاف الرعاة وعددهم.
كما أكّد هذه المعلومات زعيم ميليشيا محليّة تؤازر الجيش في قتاله للإرهابيين.