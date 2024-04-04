"الجهاز الفلسطيني للإحصاء": إسرائيل تقتل نحو 4 أطفال كل ساعة في غزة

أفاد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، اليوم (الخميس)، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتل حوالي 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة.
وأضاف الجهاز في بيان صدر بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، أن إسرائيل قتلت ما يزيد على 14,350 طفلاً في غزة، يشكلون 44% من إجمالي عدد القتلى في القطاع.
وبين أن حوالي 17 ألف طفل أصبحوا أيتاماً بعدما فقدوا والديهم أو أحدهم منذ السابع أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشار إلى أن كلًا من النساء والأطفال ما نسبته 70% من المفقودين في قطاع غزة، نتيجة الحرب الإسرائيلية، والبالغ عددهم 7,000 شخص.