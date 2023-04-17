استخدمت "فاغنر" لنهب الذهب وتأجيج حرب أهلية.. ماذا تريد روسيا من السودان؟

على الرغم من تحالفهما في وقتٍ مبكرٍ، إلا أن البرهان ودقلو اشتبكا في النهاية حول جهود دمج قوات الدعم السريع؛ مجموعة من نحو 100 ألف جندي، في الجيش السوداني، والتي ستقود بعد ذلك هذا الجيش الجديد، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.