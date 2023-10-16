"اجتياح غزة قرار صعب للغاية".. رئيس المخابرات الأمريكية السابق يحذر "إسرائيل" من "خسائر فادحة"

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي سيواجه أنفاقًا وغرفًا تحتوي على عبوات ناسفة، عليك تطهير كل مبنى، كل طابق، كل غرفة، كل قبو، كل نفق، الخسائر المدنية لا مفر منها، والخسائر الإسرائيلية الفادحة تنتظرنا أيضًا".