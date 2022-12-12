"عار عليك".. تغريدة لـ"ماسك" عن لقاح "كورونا" تجلب له "الكراهية"!

ونقل تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي تغريدة للنائب دين فيليبس (ديمقراطي مينيسوتا) قال فيها: "إنها أمريكا. يمكنك اختيار أي ضمائر تفضلها جيدًا؛ لكن فاوتشي قد أنقذ أرواحًا بشرية أكثر من أي شخص حي في العالم. عار عليك يا ماسك".