إسرائيل تدرس "المقترح القطري".. هدنة شهر مقابل الإفراج عن 50 من أسراها بغزة

يدرس مجلسُ الحرب الإسرائيلي مقترحًا للإفراج عن نحو 50 من أسراه في غزة، مقابل هدنة لمدة شهر في القطاع؛ وفق ما قالت وسائل إعلام عبرية.
وأوضحت "القناة 12" العبرية أن مجلس الحرب ناقش يوم الخميس مقترحًا قطريًّا للإفراج عن 40 إلى 50 أسيرًا إسرائيليًّا في غزة، مقابل تهدئة تستمرّ لمدة شهر كامل في القطاع.
وأشارت القناة إلى أنّ المقترح القطري يشمل أيضًا الإفراجَ عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية في السجون الإسرائيلية في إطار صفقة التبادل.
وذكرت، وفق "روسيا اليوم"، أن هناك مرحلةً ثانية تبدو أكثر تعقيدًا لم يكشف عن تفاصيلها بعد، لكنها تتضمّن بحسب التقديرات دعوة لتسوية انسحاب إسرائيل من القطاع، كما أفادت بأن حماس والاحتلال لم تردَّا على المقترح بعد، لكن الوضع يبدو أفضل من ذي قبل؛ وفق تعبيرها.
وأكدت القناة العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" منع حضورَ رئيسَي الموساد والشاباك مناقشة أمنية حول العمليات في قطاع غزة مع وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت"؛ مما يشير إلى حالة التخبط والخلاف الداخلي في القيادة الإسرائيلية.
وتتواصل حربُ الاحتلال على قطاع غزة لليوم الـ85، مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثّف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتَيْ لبنان واليمن.
وتجاوز عدد الشهداء في القطاع الـ21 ألفًا وأكثر من 55 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
كما أعلن الجيشُ الإسرائيلي مقتلَ أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.