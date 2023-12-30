إسرائيل تدرس "المقترح القطري".. هدنة شهر مقابل الإفراج عن 50 من أسراها بغزة

وذكرت، وفق "روسيا اليوم"، أن هناك مرحلةً ثانية تبدو أكثر تعقيدًا لم يكشف عن تفاصيلها بعد، لكنها تتضمّن بحسب التقديرات دعوة لتسوية انسحاب إسرائيل من القطاع، كما أفادت بأن حماس والاحتلال لم تردَّا على المقترح بعد، لكن الوضع يبدو أفضل من ذي قبل؛ وفق تعبيرها.