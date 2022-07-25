زيلينسكي: أوكرانيا لن تستسلم وحتى الروس يتوقعون الهزيمة

واصلت أوكرانيا جهودها لاستئناف تصدير الحبوب من أوديسا وموانئ أخرى على البحر الأسود، بعد هجوم صاروخي أثار شكوكًا بشأن ما إذا كانت روسيا ستلتزم باتفاق يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي الناجم عن الحرب.