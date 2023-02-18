"البديوي" و"بوريل" يستعرضان آفاق العلاقات الخليجية - الأوروبية

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي؛ اليوم، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل؛ بمدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في دورته الـ 59.