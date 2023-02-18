"البديوي" و"بوريل" يستعرضان آفاق العلاقات الخليجية - الأوروبية

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي؛ اليوم، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل؛ بمدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في دورته الـ 59.
وتضمن اللقاء استعراض آفاق العلاقات الخليجية - الأوروبية، وأهمية تكثيف العمل الخليجي الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين وعلى الأصعدة كافة، بما في ذلك السعي تجاه ضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، إضافة إلى الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنميتها وسبل دعم وتقديم التسهيلات الاستثمارية كافة لقطاع الأعمال في دول الخليج وأوروبا.