صحة غزة: استشهاد "26422" فلسطينيًّا في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الأحد: إن ما لا يقلّ عن "26422" فلسطينيًّا استُشهدوا، وأصيب "65087" آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.