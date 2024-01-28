صحة غزة: استشهاد "26422" فلسطينيًّا في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر

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صحة غزة: استشهاد "26422" فلسطينيًّا في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر
قالت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الأحد: إن ما لا يقلّ عن "26422" فلسطينيًّا استُشهدوا، وأصيب "65087" آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وأضافت الوزارة: أن الأعداد تشمل "165" فلسطينيًّا استشهدوا، و"290" أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.
وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الأحد: إن ما لا يقلّ عن "26422" فلسطينيًّا استشهدوا، وأصيب "65087" آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وأضافت الوزارة: أن الأعداد تشمل "165" فلسطينيًّا استشهدوا، و290 أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.